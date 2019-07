Φοβού τους Ιρλανδούς! Σε τρομερή φόρμα η αντίπαλος του Απόλλωνα που έδειξε τις άγριες διαθέσεις της (pics)

Λιγότερο από μια εβδομάδα χωρίζει πλέον τον Απόλλωνα από το δεύτερο του ευρωπαϊκό ταξίδι, καθώς θα κληθεί να περάσει το εμπόδιο της Σάμροκ Ρόβερς για να καταφέρει να προκριθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η ομάδα από την Ιρλανδία, που προέρχεται από την πρόκριση – έκπληξη επί της νορβηγικής Μπραν, έχει δείξει στις τελευταίες εγχώριες υποχρεώσεις της πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, κάτι που επιβεβαιώθηκε και σήμερα (21/7) με την εμφατική νίκη (7-0) επί της Γιού Σι Ντι.

Η προσεχής αντίπαλος του Απόλλωνα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σαν πραγματικός οδοστρωτήρας, δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης σην αντίπαλο της, καθαρίζοντας την υπόθεση νίκη μέχρι το 23ο λεπτό, έχοντας ήδη πετύχει τέσσερα τέρματα, με τους Κάμινς (13΄), Μακένεφ (19΄), Καρ (21΄) και Μπέρν (23΄).

Στo δεύτερο μέρος, από ένα σημείο και μετά έριξε στροφές, παρ΄ όλα αυτά όμως, πέτυχε ακόμα τρία τέρματα με τους Μακέφεν (48΄) και Γκριν (58΄, 77΄), δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της και δείχνοντας τις (άγριες) διαθέσεις της ενόψει της ευρωπαϊκής μάχης με τους γαλάζιους της Λεμεσού.

Προς τούτο όμως είναι απαραίτητο για τον Σωφρόνη Αυγουστή και τους συνεργάτες του να αντιμετωπίζουν με την πρέπουσα σοβαρότητα τα διπλά παιχνίδια με την Σάμροκ Ρόβερς, καθώς είναι μια ομάδα που δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να την υποτιμήσει ο Απόλλωνας.

Ως γνωστόν, η λεμεσιανή ομάδα θα δώσει το πρώτο παιχνίδι στο «Tallaght Stadium» την προσεχή Πέμπτη (25/7), ενώ ο επαναληπτικός στο ΓΣΠ έχει προγραμματιστεί για μια εβδομάδα αργότερα, δηλαδή την 1η Αυγούστου.

Δείτε πως παρατάχθηκε η Σάμροκ Ρόβερς στο σημερινό της παιχνίδι για το πρωτάθλημα Ιρλανδίας:

Your team to face @UCDAFC this afternoon #WeAreRovers pic.twitter.com/ymIPhvReHu

— Shamrock Rovers FC 🇮🇪 (@ShamrockRovers) July 21, 2019