Φοβού την ρωσική «αρκούδα»! Στον μεγάλο τελικό της Euroleague με ανατροπή η ΤΣΣΚΑ του Ιτούδη (video/pic)

«Εκδίκηση» από τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον περυσινό χαμένο ημιτελικό στο Βελιγράδι πήρε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Οι Ρώσοι επικράτησαν 95-90 με της «βασίλισσας» στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του φάιναλ φορ της Euroleague στη Βιτόρια και πήραν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής, όπου θα αντιμετωπίσουν την Αναντολού Εφές, στερώντας παράλληλα από την περυσινή πρωταθλήτρια τη δυνατότητα να υπερασπιστεί το τρόπαιο.

