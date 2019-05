Φοβερός και τρομερός ο Τιμ στη Μαδρίτη: Έσωσε match point και πέταξε έξω τον Φέντερερ! (video)

Μπορεί o πρώτος χρονικά προημιτελικός της ημέρας στη Μαδρίτη να μην έγινε ποτέ, αναφερόμαστε στην απόσυρση του Μάριν Τσίλιτς από τον αγώνα με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο δεύτερος, όμως, αποζημίωσε και με το παραπάνω όσους το παρακολούθησαν!

Ρότζερ Φέντερερ και Ντομινίκ Τιμ έδωσαν μια τρομερή μάχη στήθος με στήθος διάρκειας δύο ωρών και δεκαπέντε λεπτών με τον Ελβετό τενίστα να προσθέτει ακόμα έναν αγώνα στη μακριά λίστα αγώνων που έχασε έχοντας πρώτα match points!

Όλα αυτά χάρη στο πείσμα, στη μαχητικότητα και τα clutch στοιχεία που, δεδομένα πλέον, έχει ο Ντομινίκ Τιμ ο οποίος χρειάστηκε να κάνει σπουδαία πράγματα για να αποκλείσει τον Ελβετό θρύλο με 3-6, 7-6(11), 6-4 σε έναν από τους καλύτερους αγώνες της σεζόν στα προημιτελικά της Μαδρίτης!

Μια μονομαχία στην οποία κυριάρχησε απόλυτα ο Φέντερερ στο πρώτο σετ, ο Τιμ ισορρόπησε την κατάσταση στο δεύτερο κερδίζοντας ένα απίστευτο tie break διάρκειας πέραν των δεκαπέντε λεπτών και σώζοντας δύο match point του Ελβετού για να κερδίσει, με επίσης επεισοδιακό τρόπο και το τρίτο σετ και να κλείσει ένα ακόμα μεγάλο ντέρμπι με τον ξεκούραστο Νόβακ Τζόκοβιτς στα ημιτελικά!

Έχει να υπερηφανεύεται πλέον ότι επικρατεί με 4-2 του Φέντερερ στο μεταξύ τους h2h έχοντας κερδίσει τον Ελβετό, και πάλι με ανατροπή, και νωρίτερα στη σεζόν, στον τελικό του Indian Wells!

