Φοβερή ανατροπή-νίκη Τσιτσιπά στο Ρότερνταμ – BINTEO

Οι μεγάλοι παίκτες κερδίζουν και στην όχι και τόσο καλή τους μέρα!

Αυτό συνέβη το βράδυ της Τρίτης (11/2) στο Ρότερνταμ στον Στέφανο Τσιτσιπά που πραγματοποίησε μια πολύ μέτρια εμφάνιση την πρώτη ώρα αγώνα μένοντας με σετ και break πίσω, ωστόσο, βρήκε το παιχνίδι και την πνευματική δύναμη να τα φέρει όλα τούμπα κόντρα στον Χούμπερτ Χουρκάτζ και να τον αποκλείσει με 6-7(1), 6-3, 6-1.

Αυτή ήταν μάλιστα η μόλις πρώτη νίκη του Έλληνα πρωταθλητή σε τέσσερις παρουσίες στο Ρότερνταμ πληγώνοντας τον Πολωνό ανήμερα των γενεθλίων του (κλείνει τα 23)!

Σε ένν αγώνα με δύο πρόσωπα για το νεαρό τενίστα που ήταν πολύ μέτριος μέχρι του σημείου που έμεινε με break πίσω στο δεύτερο σετ πριν πάρει την κατάσταση στα χέρια και παίξει πολύ καλύτερο τένις στη συνέχεια του ματς σβήνοντας τον Χουρκάτζ από τον χάρτη από ένα σημείο και μετά.

Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου είναι ο Σλοβένος Αλιάζ Μπέντενε που κέρδισε στα δύο σετ τον Μπενουά Περ.

He’s done it! After first round defeats in 2017 and 2019, @StefTsitsipas advances to the second round of the #abnamrowtt for the first time.

The 🇬🇷 runs away with it in the end against Hurkacz: 6-7(1) 6-3 6-1. pic.twitter.com/Vt9KtLmWZ8

