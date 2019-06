Pole για Ferrari, διέλυσε τα χρονόμετρα στην Αυστρία ο Λεκλέρκ!

Ήταν ο ταχύτερος και το απέδειξε: ο Σαρλ Λεκλέρκ έκανε… μπίλιες τα χρονόμετρα, «έγραψε» τον ταχύτερο γύρο ever στην Αυστρία και πήρε την pole position, αφήνοντας Χάμιλτον- Φερστάπεν. Πολύ άτυχος ο Φέτελ.

Δεν είναι η σεζόν της (ούτε και) φέτος: η Μερσέντες συνεχίζει γι’ ακόμα μία χρονιά να βρίσκεται στο δικό της αγωνιστικό κόσμο, ο Χάμιλτον δεν κάνει λάθος… ποτέ, η ατυχία την έχει πάρει αγκαλιά και δεν την αφήνει να φύγει, ενώ μέχρι και οι αγωνοδίκες δεν της τα λένε και τόσο καλά. Όμως…

Όμως μιλάμε για τη Φεράρι – τη σπουδαιότερη, με βάση τα νούμερα, ομάδα όλων των εποχών. Και σήμερα στην Αυστρία ο υπέροχος πιτσιρικάς της, ο Σαρλ Λεκλέρκ, φρόντισε να υπενθυμίσει σε όλους πως την Σκουντερία δεν πρέπει να την ξεγράφεις – τη Σκουντερία.

Ο Μονεγάσκος δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αμφιβολίας σχετικά με το ποιος ήταν ο ταχύτερος στην πίστα της Αυστρίας, διαλύοντας τα χρονόμετρα και με τον απόλυτο χρόνο πήρε τη δεύτερη φετινή του pole μετά το Μπαχρέιν.

Πίσω από τον Λεκλέρκ θα εκκινήσει αύριο ο «δυνάστης» Χάμιλτον, με τον Μαξ Φερστάπεν της πάντα επικίνδυνης στην Αυστρία Ρεντ Μπουλ να βρίσκεται πίσω του. Μπότας- Μάγκνουνσεν-Νόρις-Ράικονεν-Τζιοβινάτσι-Γκασλί και Φέτελ συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα των κατατακτήριων, με τον Γερμανό πιλότο της Σκουντερία να στέκεται άτυχος, καθώς ένα (αδιευκρίνιστο, για την ώρα) μηχανικό πρόβλημα δεν τον άφησε να κάνει χρόνο στο Q3.

Λεκλέρκ μπροστά, λοιπόν, με τη Φεράρι του να δείχνει ικανή για να πάρει την πολυπόθητη νίκη και να σπάσει το μονοπώλιο της Μερσέντες φέτος.

From the desert to the mountains… He’s done it again! ⚡

It’s POLE for @Charles_Leclerc 🚀

What a lap 👏 #essereFerrari 🔴 #AustrianGP pic.twitter.com/slbOxbv8qO

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 29, 2019