Όσα έμειναν να κριθούν στη Formula 1

Στο Όστιν απαντήθηκαν οριστικά αρκετά ανοιχτά ερωτήματα όσον αφορά στην κατάταξη των οδηγών και των ομάδων. Ετσι γνωρίζουμε πλέον εκτός από τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2019 και τον δεύτερο της σχετικής κατάταξης, που δεν είναι άλλος από τον Βάλτερι Μπότας. Επίσης στο πρωτάθλημα κατασκευαστών δεν μπορεί να αλλάξει η πρώτη τριάδα που την απαρτίζουν οι Mercedes, Ferrari και Red Bull.

Μεγάλη μάχη θα δοθεί ωστόσο για την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών μεταξύ των Λεκλέρ (249 βαθμοί), Φερστάπεν (235 β.) και Φέτελ (230 β.) με τον Μονεγάσκο να έχει τις περισσότερες πιθανότητες, αν και οι διαφορές μεταξύ τους δεν κρίνονται απαγορευτικές. Best of the Rest θα ανακηρυχθεί πιθανότατα ο Κάρλος Σάινθ με McLaren και 80 βαθμούς στο ενεργητικό του. Ο Ισπανός βρίσκεται τέσσερις βαθμούς πίσω από τον Άλμπον της Red Bull και τρεις μπροστά από τον Γκασλί, όμως ο τελευταίος έτρεχε μέχρι τα μέσα της σεζόν για την αυστριακή ομάδα οπότε δεν δικαιούται να διεκδικήσει αυτή τη διάκριση καθώς ήταν μέλος ενός από τα τρία ισχυρότερα teams. Ο μόνος που θα μπορούσε να απειλήσει θεωρητικά τον Σάινθ είναι ο Ρικιάρντο με 46 βαθμούς, θεωρείται όμως απίθανο να τα καταφέρει.

Η McLaren είναι επίσης φαβορί για την κατάκτηση της τέταρτης θέσης στους κατασκευαστές. Η βρετανική ομάδα έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα 121 βαθμούς και βρίσκεται 38 μπροστά από τη Renault με 83. Μεγάλη μάχη θα δοθεί για την έκτη θέση μεταξύ της Racing Point (65 β.) και της Toro Rosso (64 β.), καθώς τους χωρίζει μόλις ένας βαθμός. Πολύ μακριά ακολουθούν οι Alfa Romeo με 35 βαθμούς και Haas με 28, ενώ η Williams του ενός και μοναδικού πόντου μπορεί να γλιτώσει την τελευταία θέση μόνον με ένα μεγάλο θαύμα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι εσωτερικές μονομαχίες μεταξύ των οδηγών των ίδιων ομάδων. Εδώ είναι τα πράγματα ακόμη ανοιχτά στις περισσότερες ομάδες και μόνον στις Mercedes και Red Bull είναι και μαθηματικά βέβαιο ότι θα τερματίσουν οι Χάμιλτον και Φερστάπεν μπροστά από τους teammate τους στη βαθμολογία. Υπάρχουν επίσης και ορισμένες μικρότερες διακρίσεις όπως εκείνη για τον οδηγό με τους περισσότερους ταχύτερους γύρους στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Στη συγκεκριμένη αξιολόγηση προηγείται ο Χάμιλτον με 5 φορές, μπροστά από τους Φερστάπεν και Λεκλέρ από τρεις ο καθένας. Πάντως ο Βρετανός μπορεί μόνον να ισοφαριστεί στη χειρότερη περίπτωση για τον ίδιο είτε από τον Ολλανδό είτε από τον Μονεγάσκο.

