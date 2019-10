Διέλυσε τα χρονόμετρα ο Φερστάπεν, διέλυσε τη Mercedes του ο Μπότας! (video)

Ο Μαξ Φερστάπεν «έγραψε» τον ταχύτερο γύρο ever στο Μεξικό και πήρε την pole, έχοντας τη… βοήθεια του Μπότας που μ’ ένα τρομακτικό ατύχημα στο τέλος έκοψε τη φόρα των υπολοίπων. Δεύτερος ο Λεκλέρκ, τρίτος o Φέτελ.

Ο… ιπτάμενος Ολλανδός της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, έκανε εκπληκτικό γύρο στο Μεξικό «έσπασε» τα χρονόμετρα με τον ταχύτερο γύρο ever και με τη βοήθεια του Βάλτερι Μπότας πήρε την pole position!

Πίσω από τον Φερστάπεν βρίσκονται οι δύο Ferrari των Λεκλέρκ και Φέτελ που δεν κατάφεραν να γράψουν έναν καλό τελευταίο γύρο καθώς ο Φινλανδός πιλότος της Mercedes, Βάλτερι Μπότας είχε ατύχημα πριν την ευθεία εκκίνησης – τερματισμού.

Πίσω από τα δύο μονοθέσια της Scuderia θα ξεκινήσει αύριο ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον, με τον Αλεξάντερ Άλμπον της Red Bull να συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα. Ο Μπότας που έκανε σμπαράλια το μονοθέσιό του είχε προλάβει να κάνει γύρο και βρίσκεται μπροστά από τις McLaren των Σάινθ, Νόρις αλλά και τις Toro Rosso των Κβίατ και Γκασλί που έκλεισαν την δεκάδα.

Ο Πέρεζ στον εντός έδρας αγώνα του με τη Racing Point έμεινε εκτός δεκάδας όπως και οι δύο Renault των Χούλκενμπεργκ, Ρικιάρντο.

Αραγέ ο Ολλανδός θα καταφέρει να καθυστερήσει τη… στέψη του Λιούις Χάμιλτον;

Το ατύχημα του Μπότας:

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING

Max loves Mexico, doesn’t he?! He qualifies ahead of the Ferraris#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/aFjBhWiz51

— Formula 1 (@F1) October 26, 2019