Formula 1: Tερμάτισε πρώτος ο Φέτελ αλλά νικητής ο Χάμιλτον σε θρίλερ στον Καναδά (video/pic)

Tίποτα δεν λέει να πάει καλά για τη Φεράρι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν.

Μολονότι ο έβδομος αγώνας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Formula 1 που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά, έδειχνε επιτέλους να γέρνει προς τη Σκουντερία, που είχε την πρωτοπορία με τον Σεμπάστιαν Φέτελ από την εκκίνηση μέχρι και το πέσιμο της καρό σημαίας, ένα γλίστριμα του Γερμανού πιλότου στο γρασίδι στο σανταντακοστό όγδοο γύρο αποδείχθηκε μοιραίο.

BREAKING: Lewis Hamilton wins in Montreal!

Sebastian Vettel crosses the line first but an earlier 5-second penalty sees him drop to second with his Ferrari team mate Charles Leclerc taking the final podium place #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/VY018Tfzya

