Formula 1: Ταχύτερος ο Λεκλέρκ της Ferrari στις χειμερινές δοκιμές (pic)

Ο Σαρλ Λεκλέρκ σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στη σημερινή ημέρα (28/2), τρίτη του δεύτερου και τελευταίου τετραημέρου των χειμερινών δοκιμών της Φόρμουλα Ένα στη Βαρκελώνη.

Ο οδηγός της Ferrari «γύρισε» την πίστα σε 1:16.231, επίδοση που είναι η καλύτερη μέχρι σήμερα στις χειμερινές δοκιμές.

Για να σημειώσει αυτό το χρόνο, ο Μονεγάσκος χρησιμοποίησε την πιο «γρήγορη» από τις γόμες της Pirelli, τη C5, και διέλυσε το 1:17.144 που είχε πετύχει χθες (27/2) ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ για λογαριασμό της McLaren.

Τα αποτελέσματα της σημερινής ημέρας (28/2) στις δοκιμές της Βαρκελώνης έχουν ως εξής:

ΟΔΗΓΟΣ (ΟΜΑΔΑ) ΧΡΟΝΟΣ ΓΥΡΟΙ

1. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:16.231 138

2. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Toro Rosso) 1:16.882 118

3. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:17.084 84

4. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Red Bull) 1:17.091 65

5. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Renault) 1:17.204 65

6. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Renault) 1:17.496 73

7. Λανς Στρολ (Καναδάς/Racing Point) 1:17.556 103

8. Αντόνιο Τζιοβινάτσι (Ιταλία/Alfa Romeo) 1:17.639 71

9. Ρομέν Γκροζάν (Γαλλία/Haas) 1:17.854 16

10. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:18.097 85

11. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Williams) 1:18.130 140

12. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 1:18.199 53

13. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:18.862 97

