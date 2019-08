Formula 1: Πρώτος και στην Ουγγαρία ο Χάμιλτον, πιο κοντά σε ακόμη έναν παγκόσμιο τίτλο (pic)

Με όπλο την στρατηγική της Mercedes και την εκπληκτική του ικανότητα, ο Λιούις Χάμιλτον αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής στο ουγγρικό grand prix της Formula 1, στη Βουδαπέστη.

Δεύτερος τερμάτισε ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος εκκίνησε από την pole position και τρίτος ο Γερμανός Σεμπάστιαν Φέτελ, με Ferrari.

Ο Φερστάπεν οδηγούσε την κούρσα έως τους τρεις τελευταίους γύρους του αγώνα, όταν ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής τον προσπέρασε και κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοπορία ως το τέλος, για έβδομη φορά στους δώδεκα φετινούς αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Sebastian Vettel takes P3 after overtaking his team mate, Charles Leclerc #F1 pic.twitter.com/OK7JP6PRJi

Max Verstappen started on pole but finishes in P2

Ο Φερστάπεν δεν άντεξε στην πίεση του Βρετανού, που ήρθε έτσι ακόμη πιο κοντά σε ακόμη έναν παγκόσμιο τίτλο, σημειώνοντας στην πίστα του Χανγκαρόνινγκ την 81η νίκη της καριέρας του στη Formula 1.

Τη βαθμολογούμενη πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν, κατά σειρά, οι: Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari), Κάρλος Σάινθ (McLaren), Πιερ Γκασλί (Red Bull), Κίμι Ραϊκόνεν (Alfa Romeo), Βάλτερι Μπότας (Mercedes), Λάντο Νόρις (McLaren), Αλεξάντερ Αλμπόν (Toro Rosso).

Here’s how it all ended –

Hamilton, Verstappen and Vettel tasted the last of the pre-holidays champagne

Some big drives in the midfield might see a few more corks fly yet 👀🍾#F1 🇭🇺 #HungarianGP pic.twitter.com/7WNwUQDJmk

— Formula 1 (@F1) August 4, 2019