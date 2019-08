Formula 1: Iστορική στιγμή για τον Φερστάπεν, κατέκτησε την pole position του Χανγκαρόρινγκ (pics)

Ο Μαξ Φερστάπεν κατάκτησε την pole position στο ουγγρικό grand prix, κερδίζοντας για πρώτη φορά στην μέχρι τώρα καριέρα του την pole position.

Από την πρώτη γραμμή εκκίνησης, μαζί με το μονοθέσιο της Red Bull θα εκκινήσει και η Mercedes του Βάλτερι Μπότας, ο οποίος έκανε τη δεύτερη ταχύτερη διαδρομή.

Η άλλη Mercedes, εκείνη του παγκόσμιου πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον, που προηγείται στην κατάταξη των οδηγών, θα ξεκινήσει το δωδέκατο φετινό αγώνα από τη δεύτερη γραμμή εκκίνησης, μαζί με τη Ferrari του Σαρλ Λεκλέρκ (τέταρτος).

Στην τρίτη γραμμή εκκίνησης θα βρεθούν ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Σεμπάστιαν Φέτελ, επίσης με Ferrari και η δεύτερη Red Bull, με οδηγό τον Πιέρ Γκασλί.

Here’s how the grid will line up tomorrow 👇 #F1 #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/7OFRaqWrs4

Max Verstappen will become the 4th youngest pole sitter in #F1 history on Sunday#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/gUs9R0n1RN

— Formula 1 (@F1) August 3, 2019