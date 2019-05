Formula 1: Δεν πιάνονται οι Mercedes, κυρίαρχος ο Χάμιλτον και πέμπτο συνεχόμενο 1-2 για τα «ασημένια βέλη» (pics)

Aυστραλία, Μπαχρέιν, Κίνα, Αζερμπαϊτζάν και τώρα Ισπανία.

Η κυριαρχία της Mercedes στις πίστες της Formula 1 είναι πια αδιαμφισβήτητη. Και πώς να είναι διαφορετικά όταν τα «ασημένια βέλη» έχουν πετύχει πέντε σερί 1-2 από το ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος; Πρόκειται για το καλύτερο ξεκίνημα ομάδας στην ιστορία της Formula 1!

Τούτη τη φορά εκείνος που πρωταγωνίστησε στην πίστα Καταλούνια ήταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος νίκησε τον ομόσταβλό του και πλέον -όπως όλα δείχνουν- βασικό του αντίπαλο στη μάχη του τίτλου, Βάλτερι Μπότας.

Ο Αγγλος πιλότος προσπέρασε τον Φινλανδό, που είχε την pole position, στην πρώτη στροφή του αγώνα και κρατήθηκε στην κορυφή μέχρι να πέσει η καρό σημαία πανηγυρίζοντας για τρίτη φορά εφέτος.

BREAKING: It’s win No. 3 of 2019 for @LewisHamilton and a fifth straight 1-2 finish for Mercedes! 👏👏👏 #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/JgxvKKthX3

Παράλληλα, ξαναπέρασε και στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης των οδηγών, έχοντας πίσω του τον δεύτερο στον αγώνα Μπότας.

Το γκραν πρι της Βαρκελώνης πάντως μάλλον θα ξεχαστεί εύκολα καθώς δεν είχε να επιδείξει τίποτα το αξιοσημείωτο κι ελάχιστες μάχες. Ουσιαστικά, όπως άρχισε ο αγώνας κάπως έτσι τελείωσε με λίγες μεταβολές στην πρώτη πεντάδα.

Πίσω από τον Χάμιλτον, που πήρε έναν επιπλέον βαθμό χάρη στον ταχύτερο γύρο, τερμάτισαν οι Μπότας, Φεστάπεν, Φέτελ, Λεκλέρκ, Γκασλί, Μάγκνουσεν, Σάινθ, Κβίατ, και Γκροσζάν.

Η τελική κατάταξη:

Confirmation of another 1-2 for @MercedesAMGF1

That’s five in a row, tying the all-time record for consecutive 1-2 finishes 👏#F1 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/ceP72v8LlR

— Formula 1 (@F1) May 12, 2019