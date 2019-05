Φέτος είναι η χρονιά τους! Φουλ για ανεπανάληπτο ρεκόρ με 4/4 οι Άγγλοι στους ευρωπαϊκούς τελικούς

Φέτος είναι η χρονιά τους! Οι Άγγλοι ετοιμάζονται για την απόλυτη παρέλαση στα φετινά Κύπελλα Ευρώπης μετά την αποψινή επική πρόκριση της Τότεναμ στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ.

Ήδη από την Τρίτη η Λίβερπουλ είχε πάρει το πρώτο εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού της Μαδρίτης και πλέον ετοιμαζόμαστε για έναν τελικό Champions League, αγγλικό εμφύλιο, για πρώτη φορά μετά το 2008.

Όμως οι αγγλικές επιτυχίες δεν σταματάνε εδώ, αφού ήδη από τα πρώτα παιχνίδια έχουν προβάδισμα πρόκρισης Άρσεναλ και Τσέλσι στον τελικό του Εuropa League στο Μπακού.

Οι «κανονιέρηδες» έχουν επικρατήσει της Βαλένθια στο Λονδίνο με 3-1, ενώ οι μπλε έχουν αποσπάσει εκτός έδρας ισοπαλία από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 1-1.

Ασφαλώς και αν τελικώς οι Άγγλοι πετύχουν το 4/4 θα πρόκειται για ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ, ενώ σε περίπτωση που προκριθεί μία εκ των Άρσεναλ ή Τσέλσι θα έχει γίνει κάτι ανάλογο μόνο από τους Ισπανούς τις σεζόν 2013/14 και 2015/16 με του τελικούς του Champions League να είναι και στις δύο περιπτώσεις Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης και σε αυτό του Europa League να είναι η Σεβίλλη.

2019 – The 2019 Champions League final will be only the third major European final in history to feature two English teams, after the 1972 UEFA Cup final (Spurs vs Wolves) and 2008 Champions League final (Man Utd vs Chelsea). Lions. #AJATOT

— OptaJoe (@OptaJoe) May 8, 2019