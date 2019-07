Φέρτε του δύσκολα! O τρομερός Ναδάλ πέρασε με συνοπτικές διαδικασίες στους «16» του Wimbledon! (videos/pic)

Τεράστιος Ράφα Ναδάλ! Στα τριάντα τρία του χρόνια, ο King of Clay δείχνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την πληρότητα που έχει, ακόμα, σε όλες τις επιφάνειες και όχι μόνο στο χώμα!

Μπορεί η φετινή κλήρωση του Wimbledon να του έπαιξε άσχημο παιχνίδι και να τον έβαλε από πολύ νωρίς στα δύσκολα, ωστόσο, ο ταυρομάχος έχει αντεπεξέλθει άψογα στις προκλήσεις κάτι που έκανε σε όλη την καριέρα του!

Equalling Bjorn Borg’s record of 51 #Wimbledon men’s singles victories, @RafaelNadal defeats Jo-Wilfried Tsonga to progress to the fourth round for the ninth time pic.twitter.com/wL2yx1sH1u

Μετά τη δύσκολη νίκη του επί του Νικ Κύργιου, καθάρισε πολύ ευκολότερα και πολύ πειστικά τον Τζο-Γουίλφριντ Τσονγκά με 6-2, 6-3, 6-2 και προκρίθηκε στη δεύτερη εβδομάδα της διοργάνωσης με τη ψυχολογία του να είναι, ξεκάθαρα, σε πολύ ψηλά επίπεδα μετά τις δύο σπουδαίες νίκες που προηγήθηκαν.

Εκεί η Ράφα θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Ζοάο Σόουζα και τον Νταν Έβανς, ένα τεστ που αναμένεται, εύκολα ή δύσκολα, να ξεπεράσει πριν έναν ενδεχόμενο προημιτελικό κόντρα στον Κέι Νισικόρι.

How does he do it? @RafaelNadal brought all the tricks to the party on Centre Court ✨#Wimbledon pic.twitter.com/9aXskWpCgn

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2019