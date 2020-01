Φαν Πέρσι κατά Σόλσκιερ: «Δεν γίνεται να χαμογελάει μετά απ’ αυτό το ματς»

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι σχολίασε αρνητικά το γεγονός ότι Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ χαμογελούσε μετά την ήττα της Γιουνάιτεντ από την Άρσεναλ.

“Just be angry. I see him smiling after a game like that, now is not the moment to smile.”@Persie_Official wants to see a mean streak in Ole Gunnar Solskjær after Man Utd suffer defeats. pic.twitter.com/NeXbLngppH

— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 2, 2020