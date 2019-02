FA Cup: Έκλεισαν εισιτήριο για τα προημιτελικά Σουόνσι, Γουλβς και Κρίσταλ Πάλας

Άλλες τρεις ομάδες εξασφάλισαν την Κυριακή (17/2) την πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας.

Ο λόγος για τη Γουλβς η οποία για τη φάση των «16» της διοργάνωσης, νίκησε 1-0 εκτός έδρας την Μπρίστολ Σίτι (28΄ Καβαλέιρο), την Κρίσταλ Πάλας που κέρδισε εύκολα τη Ντονκάστερ με 2-0 (8΄ Σλουπ, 45΄ Μέϊερ) και την Σουόνσι η οποία επικράτησε άνετα με 4-1 της Μπρέντφορντ (49΄ αυτ. Ντάνιελς, 53΄ Τζέιμς, 66΄, 67΄ Τσελίνα – 28΄ Γουότκινς).

Η φάση των «16» για τον αρχαιότερο θεσμό στο Νησί ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (18/2) με το σπουδαίο ντέρμπι της Τσέλσι με τη Γιουνάιτεντ στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της φάσης των «16»:

Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς-Γουότυφορντ 0-1

Μπράιτον-Ντέρμπι Κάουντι 2-1

AFC Γουίμπλεντον-Μίλγουολ 0-1

Νιούπορτ Κάουντι-Μάντσεστερ Σίτι 1-4

Μπρίστολ Σίτι-Γουλβς 0-1

Ντονκάστερ-Κρίσταλ Πάλας 0-2

Σουόνσι-Μπρέντφορντ 4-1

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 18/2

Who did it best? 💨@Daniel_James_97 or @usainbolt? 🤯👇 pic.twitter.com/wPjUTXc3cE

— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 17, 2019