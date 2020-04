Ευνοημένος από τον κορωνοϊό ο τερματοφύλακας της Λίβερπουλ

Πρόγραμμα προπόνησης με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στη Λίβερπουλ ξεκίνησε ο Άλισον, μετά τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε στο ισχίο.

Ο τερματοφύλακας των «κόκκινων» έχασε τρία ματς πριν ανασταλεί το πρωτάθλημα στην Premier League, λόγω του κορωνοϊού, μετά τον τραυματισμό που κληρονόμησε στην προπόνηση πριν την ήττα της ομάδας του από την Τσέλσι (2-0) στο πλαίσιο του κυπέλλου Αγγλίας, τον περασμένο Μάρτιο.

Ο Βραζιλιάνος ήταν επίσης απών από τα επόμενα δύο παιχνίδια της Λίβερπουλ, εναντίον της Μπόρνμουθ και από τη ρεβάνς των «16» του Champions League με την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Άνφιλντ», όπου η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό.

John Achterberg has provided an update on Alisson Becker, Caoimhin Kelleher and on-loan Kamil Grabara.

