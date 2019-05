Εξέλιξη με Νταβίντ Λουίζ: «Έδεσε» τον αφάνα η Τσέλσι και ετοιμάζεται να κλείσει δεκαετία στο Λονδίνο (pic)

Με τη φανέλα της Τσέλσι θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Νταβίντ Λουίζ.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός είχε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν και οι μπλε αποφάσισαν να του επικτείνουν την παραμονή στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Αυτό θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2021, με τον Νταβίντ Λουίζ να δηλώνει πολύ ευτυχισμένος που θα παραμείνει στην αγγλική ομάδα.

Σημειώνεται ότι έγινε κάτοικος Λονδίνο του 2011 και αν εξαντλήσει το νέο του συμβόλαιο με την Τσέλσι θα κλείσει μία δεκαετία στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω αυτήν την ευκαιρία για παραμονή. Αγαπώ τον σύλλογο και έχω ακόμα φιλοδοξίες νεαρού ποδοσφαιριστή. Σημαίνει πολλά το να φτάνουμε σε έναν ευρωπαϊκό τελικό, ενώ έχουμε και την ευκαιρία να τερματίσουμε τρίτοι στη Premier League. Θα συνεχίσω να κάνω το καλύτερο που μπορώ για να βοηθάω την ομάδα», ανέφερε ο έμπειρος αμυντικός.

This geezer has signed a new contract! 📝

Congratulations, @DavidLuiz_4! 👏

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 10, 2019