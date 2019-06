Εξελίξεις με τον Ιτούδη στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο (pic)

Τέλος καλό, όλα καλά στην υπόθεση παραμονής του Δημήτρη Ιτούδη στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Η ρωσική «αρκούδα», μέσω επίσημης ανακοίνωσης γνωστοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο διάρκειας δύο χρόνων, δηλαδή ως το καλοκαίρι του 2021.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, η ΤΣΣΚΑ επιβραβεύει τον Ιτούδη για την εξαιρετική φετινή σεζόν, η οποία ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τους Μοσχοβίτες μετά την κατάκτηση της Εuroleague.

O 49χρονος τεχνικός στην πενταετή θητεία του στη ρωσική ομάδα την έχει οδηγήσει σε δύο κατακτήσεις Euroleague και σε τέσσερις σερί τίτλους στη VTB League.

Dimitris Itoudis to continue coaching CSKA!

Head coach @ItoudisD signed the new contract with our club until the end of 2020-21 season.#CSKAbasket pic.twitter.com/t0hq7yMQD2

— CSKA Moscow (@cskabasket) June 4, 2019