Έξαλλος με το ξύλο που τρώει και τους διαιτητές ο Ρούνεϊ! (video)

Tην έντονη δυσαρέσκεια του για την αντιμετώπιση που τυγχάνει από τους διαιτητές στο πρωτάθλημα του MLS έδειξε για ακόμα μια φορά ο Γουέιν Ρούνεϊ.

Ο Άγγλος σούπερ σταρ, θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πρώην αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» και πολύ σύντομα ποδοσφαιριστής-προπονητής της Ντέρμπι Κάουντι, ήταν έξαλλος αποχωρώντας από τον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση της DC United με τους Vancouver Whitecaps.

Ο έμπειρος επιθετικός, έχοντας δεχθεί αρκετές κλωτσιές σε ακόμα ένα παιχνίδι, όπως εξήγησε λίγο αργότερα αιτιολογώντας τον εκνευρισμό του, άρχισε να φωνάζει προς τον τέταρτο διαιτητή πως γίνονται «τα ίδια σε κάθε γαμ%@^@ ματς», ζητώντας μεγαλύτερη προστασία στα μαρκαρίσματα που δέχεται ο ίδιος και οι συμπαίκτες του από αντιπάλους.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

You think Wayne Rooney is sick of #MLS officiating? “Every f**king game. Every f**king game.” #DCU #MLS pic.twitter.com/BRnXOnLpFs

— Pablo Maurer (@MLSist) August 18, 2019