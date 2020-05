ΒΙΝΤΕΟ: Ο ΑΠΟΕΛ θυμίζει το γκολ που του… άλλαξε το ευρωπαϊκό DNA

Το γκολ του Nέναντ Μιροσάβλιεβιτς στο 117′ του επαναληπτικού με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, που διαμόρφωσε το τελικό 3-3 και χάρισε στον ΑΠΟΕΛ μια επική πρόκριση, θυμίζουν στους φίλους τους οι γαλαζοκίτρινοι.

Μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα με τους Σέρβους στο ΓΣΠ, για το Κύπελλο UEFA της σεζόν 2008/09, ο ΑΠΟΕΛ του Ιβάν Γιοβάνοβιτς προηγήθηκε 2-0 στο «Μαρακανά» (Κοσόφσκι, Πίντο), όμως ισοφαρίστηκε (με ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει) και ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί, οι γαλαζοκίτρινοι βρέθηκαν να παίζουν με δέκα παίκτες και να χάνουν με 3-2, όμως στο φινάλε βρήκαν το «χρυσό» γκολ με τον Σέρβο επιθετικό τους.

Η εν λόγω πρόκριση μπορεί να χαρακτηριστεί η σπουδαιότερη του ΑΠΟΕΛ στην… προ-ομίλων εποχή και δεν είναι υπερβολή να λεχθεί πως βοήθησε στο να αποκτήσει η ομάδα ευρωπαϊκό DNA, το οποίο εξαργυρώθηκε έναν χρόνο αργότερα με την πρώτη πρόκριση στο Champions League.

Θυμηθείτε το γκολ του «Μίρο»:

