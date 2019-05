Ομπαμεγιάνγκ και Λακαζέτ «κλείδωσαν» την πρόκριση (videos)

Η Βαλένθια προηγήθηκε στο 11ο λεπτό με τον Γκαμεϊρό στον επαναληπτικό ημιτελικό του Europa League με την Άρσεναλ στο «Μεστάγια», όμως οι Λονδρέζοι ισοφάρισαν στο 17′ με τον Ομπαμεγιάνγκ.

Ο Γκαμπονέζος εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά-πάσα του Λακαζέτ και με ωραίο σουτ έκανε το 1-1, σκοράροντας το 27ο φετινό του γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, λιγότερα μόνο από τον Αγουέρο (31) όσον αφορά τους παίκτες της Premier League! Παράλληλα, αυτό ήταν το Νο50 γκολ της Άρσεναλ στο οποίο είχε συμμετοχή ο Ομπαμεγιάνγκ από το ντεμπούτο του τον Αύγουστο του 2017, καθώς μετρά 35 γκολ και 15 ασίστ.

Ακολούθως, στο 50′, ο Λακαζέτ έκανε το 1-2 για την Άρσεναλ με σουτ μετά από πάσα του Τορέιρα και τελείωσε την πρόκριση μια και καλή, καθώς παρότι στο 58′ ο Γκαμεϊρό διπλασίασε τα γκολ του κάνοντας το 2-2, η Βαλένθια χρειάζεται άλλα τρία τέρματα για να πάρει αυτή το εισιτήριο για τον τελικό.

Το γκολ του Ομπαμεγιάνγκ:

Here is Aubameyang’s superb finish for your delectation: pic.twitter.com/T4hudx9uTW

— Gary Lineker (@GaryLineker) May 9, 2019