Ρεπόρτερ της Mirror: «Ωραία, ήσυχη βόλτα στο Λουξεμβούργο, μέχρι που ήρθαν οπαδοί του ΑΠΟΕΛ» (video)

Φάτσα με τους ΑΠΟΕΛίστες βρέθηκε ενόσω έκανε τη βόλτα του στους δρόμους του Λουξεμβούργου δημοσιογράφος της Daily Mirror.

Πρόκειται για τον Βρετανό ρεπόρτερ Άαρον Φλάναγκαν, που δημοσίευσε video στα social media με τους οπαδούς των γαλαζοκιτρίνων να… προθερμαίνονται ενόψει του αγώνα με την Ντουντελάνζ που θα αρχίσει στις 22:00 στο «Josy Barthel».

«Ένα ωραίο, ήσυχο ταξίδι στις αγορές του Λουξεμβούργου… μέχρι που εμφανίστηκαν οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ» έγραψε ο Φλάναγκαν.

Δείτε το video:

A nice quiet trip to Luxembourg markets… until the APOEL Nicosia fans turned up 😄 pic.twitter.com/orZ5mHNxAm

— Aaron Flanagan (@aaronflan) November 28, 2019