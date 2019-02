Εuropa League: Οδηγός… πρόκρισης για Σεβίλλη! Ο Μπεν Γεντέρ «σκότωσε» τη Λάτσιο (video/pic)

Με… οδηγό τον Βισάμ Μπεν Γεντέρ η Σεβίλλη έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Europa League, με δύο νίκες απέναντι στη Λάτσιο (2-0 απόψε και 1-0 την περασμένη Πέμπτη).

Ο Γάλλος επιθετικός είχε το μεγαλύτερο μερίδιο στην επιτυχία των Ανδαλουσιάνων απέναντι στους «λατσιάλι».

Ήταν εκείνος που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του μέσα στο «Ολίμπικο» την περασμένη εβδομάδα (1-0) και στη ρεβάνς του «Σάντσεθ Πιθχουάν» αυτός που άνοιξε το σκορ, για να «τελειώσει» την υπόθεση πρόκριση ο Σαράμπια στο 78o λεπτό της αναμέτρησης.

