Europa League: Και πρόκριση και επιστροφή Παπασταθόπουλου για Άρσεναλ! (οι ομάδες που προκρίθηκαν)

Η έκπληξη της ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ απέναντι στην Άρσεναλ κράτησε μόλις… ένα ημίχρονο.

Με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο να αγωνίζεται ως αλλαγή (πήρε την θέση του Κονσιενλί) και να σκοράρει μόλις τέσσερα λεπτά μετά την είσοδο του στο παιχνίδι, οι «κανονιέρηδες» επιβλήθηκαν με 3-0 στο «Εμιρέιτς» και κάλυψαν πολύ εύκολα το εις βάρος τους 0-1 στην Λευκορωσία.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι επιβεβαίωσε, έστω και στη ρεβάνς, τον τίτλο του φαβορί που είχε και θα βρεθεί την Παρασκευή (22/2, 14:00) στην κλήρωση των «16» του Europa League.

