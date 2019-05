Europa League: Αζέροι αστυνομικοί σταματούν οπαδό της Άρσεναλ που κυκλοφορούσε με φανέλα του Μκιταριάν (video)

Ως γνωστόν, ο Χένρικ Μκιταριάν δεν έχει ακολουθήσει την αποστολή της Άρσεναλ στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν για τον τελικό του Europa League με την Τσέλσι.

Αιτία είναι η αρμένικη καταγωγή του, καθώς οι δύο χώρες (Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν) είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και κρίθηκε σκόπιμο για λόγους ασφαλείας να μην ταξιδέψει ο ποδοσφαιριστής στη χώρα που θα διεξαχθεί ο τελικός.

Πάντως, σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες από το Μπακού διακρίνονται δύο Αζέροι αστυνομικοί να σταματούν για έλεγχο έναν οπαδό των «κανονιέρηδων» που φοράει τη φανέλα του Χένρικ Μκιταριάν.

Δείτε το περίεργο περιστατικό:

Azerbaijanian police stop Arsenal fans who are wearing Mkhitaryan’s shirt, this is awful to see. Absolutely ridiculous. [sntv] pic.twitter.com/ZTT6hRQ7Dh

— FutbolBible (@FutbolBible) May 28, 2019