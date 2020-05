Σπανούλης, ο τρίτος Έλληνας στην κορυφαία 10άδα δεκαετίας της Euroleague

Ο Βασίλης Σπανούλης έγινε ο δεύτερος παίκτης του Ολυμπιακού που συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ομάδα της δεκαετίας μετά τον Γιώργο Πρίντεζη και ο τρίτος Έλληνας, αφού στην 10αδα έχει πάρει θέση και ο Δημήτρης Διαμαντίδης.

«Το τελευταίο μέλος της ομάδας All-Decade της EuroLeague 2010-20… Ένας από τους καλύτερους παίκτες που έχει δει ποτέ το ευρωπαϊκό μπάσκετ!», ανέφερε το tweet της Euroleague.

Με την ανακοίνωση της EuroLeague για τον Σπανούλη, έκλεισε και η 10αδα της “All-Decade Team” για την περίοδο 2010-2020, η οποία αποτελείται από τους εξής παίκτες: Βασίλης Σπανούλης, Γιώργος Πρίντεζης, Κάιλ Χάινς, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Δημήτρης Διαμαντίδης, Λούκα Ντόντσιτς, Μίλος Τεόντοσιτς, Νάντο Ντε Κολό, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Σέρχιο Γιουλ.

Ο Σπανούλης έχει κατακτήσει τρεις φορές την EuroLeague, τρεις φορές αναδείχθηκε MVP των Τελικών, είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, αλλά και ο πρώτος πασέρ.

The final member of the 2010-20 EuroLeague All-Decade team….

One of the best clutch players European basketball has EVER SEEN!

