Ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν από τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια (91-80) στο ΟΑΚΑ ήταν η πίσω-από-την-πλάτη ασίστ του Καλάθη στον Τόμας, που σούταρε και ευστόχησε σε τρίποντο!

Απολαύστε τη φάση…

.@Nick_Calathes15 with the behind-the-back feed to @DT1UpNComin who DRAINSSS it from behind the arc 💪#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/OhSig64IRG

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 8, 2019