Euroleague: Υποψήφιος για την κορυφαία ομάδα της δεκαετίας ο Ρέγες (pic)

Μετά τους Ντέβιν Σμιθ, Βίκτορ Χριάπα, Γιώργο Πρίντεζη, Κώστα Σλούκα, Ρούντι Φερνάντεθ, Μάικ Μπατίστ, Κόρεϊ Χίγκινς, Άντε Τόμιτς, Γιάννη Μπουρούση, Λουίτζι Ντατόμε, Νέναντ Κρίστιτς, Αλεξει Σβεντ, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Ταϊρίς Ράις, Τζέσι Κάρολ και Σόνι Γουίμς, η Euroleague ανακοίνωσε τον δέκατο έβδομο υποψήφιο για την All Decade Team.

O λόγος για τον Φελίπε Ρέγες, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους καλαθοσφαιριστές στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα μαζί της στέφθηκε δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης το 2015 και το 2018.

Ο πολύπειρος άσος είναι ο πρώτος ριμπάουντερ στην ιστορία της Euroleague σε σύνολο και επιθετικά με 1.782 και 695 αντίστοιχα, αλλά και πρώτος μεταξύ όλων σε συμμετοχές με 346.

Ιδού μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Φελίπε Ρέγες:

Euroleague: 2015, 2018

Καλύτερη πεντάδα: 2014/15

Πρώτος Ριμπάουντερ: 1.782

Πρώτος Επιθ.Ριμπ. : 695

