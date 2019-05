Euroleague: Τα πιο θεαματικά καρφώματα του φάιναλ φορ και η επίδειξη θράσους του Κλάιμπερν (video)

Η Euroleague ζει ακόμα στον απόηχο του φάιναλ φορ της Βιτόρια που έστεψε την ΤΣΣΚΑ πρωταθλήτρια Ευρώπης και παρουσιάζει διάφορα στιγμιότυπα που έλαβαν χώρα στην χώρα των Βάσκων.

Τα πέντε πιο θεαματικά καρφώματα που επέλεξαν από τους τέσσερις αγώνες ήταν ίσως και οι πέντε πιο θεαματικές φάσεις της.

Ειδικά το κορυφαίο, με τον Ουίλ Κλάιμπερν να κάνει επίδειξη θράσους και αθλητικών ικανοτήτων μπροστά από τον θηριώδη Εντι Ταβάρες, είναι όλα τα λεφτά.

Απολαύστε στο παρακάτω βίντεο τα πιο θεαματικά καρφώματα:

HAMMER time 🔨

Recount the Top 5 Dunks from #F4GLORY, there were some HUGE ones 😱 pic.twitter.com/roGBzjxBKJ

— EuroLeague (@EuroLeague) May 22, 2019