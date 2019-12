Euroleague: Ομάδα ασανσέρ ο Ολυμπιακός, νέα ήττα στο Βελιγράδι (video/pic)

H έξοδος του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα στην «Stark Arena» δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Οι ερυθρόλευκοι μετά από ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο σταδιακά άρχισαν να παραδίδουν πνεύμα και μαχητική διάθεση με αποτέλεσμα να γνωρίσουν την ένατη ήττα τους στην διοργάνωση με 88-81.

Η ομάδα του Πειραιά εξακολουθεί να έχει πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της από την αρχή της σεζόν. Η έλλειψη σταθερότητας κυρίως σε αμυντικό επίπεδο είναι αυτή που προκαλεί τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Ο Ολυμπιακός έχασε μια χρυσή ευκαιρία να κάνει ένα σημαντικό βήμα για την 8άδα της Euroleague απέναντι σε μια ομάδα που ήταν στα μέτρα του όμως προδόθηκε από την άμυνα του. Στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την πάτησε από τον Ράις, στο αγώνα με την Χίμκι λίγο έλειψε να την «πατήσει» από τον Σβεντ ενώ στο Βελιγράδι ήταν η σειρά του Λορέντζο Μπράουν να εκθέσει την άμυνα του. Ο Αμερικανός τελείωσε τον αγώνα με 34 πόντους!

Όλα λειτούργησαν ιδανικά για τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κεμζούρα στόχευσε στο χαμηλό post με τους Μιλουτίνοφ , Πρίντεζη και Ριντ να δίνουν λύσεις είτε τελειώνοντας φάσεις από το «ζωγραφιστό» είτε βοηθώντας στην κυκλοφορία της μπάλας.

Σημείο αναφοράς στην επίθεση για τους ερυθρόλευκους μετά το πρώτο 6αλεπτο έγινε ο Μπράντον Πολ που έκανε «μαγικό» ημίχρονο με 13 πόντους(2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα). Το σπουδαιότερο όλων όμως κι ο βασικός λόγος για τον οποίο ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια με διαφορά 12 πόντων(36-48) είχε να κάνει με το γεγονός πως οι καλαθοσφαιριστές του Κεμζούρα προστάτευσαν την ρακέτα τους και κέρδισαν την μάχη των ριμπάουντ έχοντας 19 έναντι μόλις 10 τ ου Ερυθρού Αστέρα.

Για έναν ανεξήγητο λόγο ο Ολυμπιακός στην συνέχισε υποτίμησε τον Λορέντζο Μπράουν. Την επιτήρηση του στην 3η περίοδο ανέλαβε ο Τσέρι ο οποίος έδειξε αδυναμία να ανταποκριθεί. Ο Μπράουν έκανε άνω κάτω την άμυνα του Ολυμπιακού και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με την ευστοχία του έβαλε ξανά στο παιχνίδι τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος ανέτρεψε διαφορά 12 πόντων και προηγήθηκε με 61-58 στο 29΄. Ο Ρότσεστι με εύστοχο τρίποντο διαμόρφωσε το 61-61 στο 30΄.

Ο Ερυθρός Αστέρας στην τελευταία περίοδο έπαιξε με αυτοπεποίθηση και με την βοήθεια του κόσμου του ανέβασε τη διαφορά στο +10(80-70) την ώρα που ο Ολυμπιακός ακόμη ψάχνονταν. Πλην των Μπράουν και Μπάρον που ήταν οι κύριοι εκφραστές των επιθέσεων του Ερυθρού Αστέρα, μεγάλη ζημιά προκάλεσε κι ο Γκιστ που έδωσε μάχες σε άμυνα και ριμπάουντ δυσχεραίνοντας το έργο των ερυθρόλευκων.

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 36-48, 61-61, 88-81

.@Trochestie ends a STUNNING quarter of action with the buzzer-beater!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/PPLv9UhT0I

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 20, 2019