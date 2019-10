Euroleague: Νίκη στη Ρωσία αλλιώς χάνεται ο Παναθηναϊκός (video)

Την επιστροφή στις επιτυχίες μετά από δύο συνεχόμενες ήττες ψάχνει απόψε (20:00) ο Παναθηναϊκός στην Αγία Πετρούπολη με αντίπαλο τη Ζενίτ για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague.

Οι πράσινοι επιδιώκουν στη Ρωσία να κάνουν ό,τι απέτυχαν κόντρα σε Βιλερμπάν και Αρμάνι, προκειμένου να μη χάσουν σημαντικό έδαφος στη βαθμολογία από τόσο νωρίς.

Επίσης να φτάσουν στην πρώτη τους εκτός έδρας νίκη και να ανέβουν ψυχολογικά ενόψει της δύσκολης βδομάδας που ακολουθεί, με διπλές υποχρεώσεις στη διοργάνωση. Αλλωστε, με μόλις μία νίκη σε τρεις αγώνες μέχρι στιγμής, δεν είναι λίγοι όσοι θεωρούν ότι νέα αποτυχία θα δρομολογήσει εξελίξεις στην ομάδα.

Η ρωσική ομάδα έχει τον ίδιο απολογισμό με τον Παναθηναϊκό, προέρχεται όμως από μεγάλη νίκη στο Φάληρο επί του Ολυμπιακού, δείχνοντας έτσι ότι η αποστολή του «τριφυλλιού» δεν θα είναι εύκολη.

Αυτό τόνισε και ο τεχνικός του, Αργύρης Πεδουλάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τη Ζενίτ πολύ δυνατή ομάδα, με έμπειρους παίκτες και δυνατότητα να χρησιμοποιεί πολλά και διαφορετικά σχήματα στο παιχνίδι της, και ότι γι’ αυτό χρειάζεται σεβασμό.

Εστίασε στην επιστροφή του Βουγιούκα ως σημαντική βοήθεια για τις κόντρες κάτω από το καλάθι με τα βαριά κορμιά των αντιπάλων, ενώ ζήτησε να μην επαναληφθούν τα λάθη που έγιναν σε σημαντικούς τομείς και κόστισαν τη νίκη στους αγώνες με Βιλερμπάν και Αρμάνι.

Για τον Παναθηναϊκό δεν θα αγωνιστεί ο τραυματίας Νίκος Παππάς.

Ο Ντίνος Μήτογλου στο Fantasy Challenge της @EuroLeague για την 4η αγωνιστική!💪​

​@D_Mitoglou finished round 3 with 10 rebounds and pir of 14!​

​#paobc #panathinaikosbc #panathinaikos #euroleague #FantasyChallenge #GameOn #basketball pic.twitter.com/MM3mgSTIxt

— Panathinaikos BC (@paobcgr) October 23, 2019