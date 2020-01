Euroleague: MVP της 17ης αγωνιστικής ο ηγέτης του Παναθηναϊκού

Ο Νικ Καλάθης αναδείχθηκε MVP της 17ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού συνέβαλε τα μέγιστα στο σπουδαίο διπλό των πρασίνων (με 106-102 στην παράταση) επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας κι έτσι κατέκτησε με το σπαθί του το εν λόγω βραβείο.

Ο τριαντάχρονος πόιντ γκάρντ του «τριφυλλιού» αγωνίστηκε για 39:33’’, έχοντας 22 πόντους (7/12β., 3/5διπ., 3/8τρ.), 6 ριμπάουντ, 17 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και 9 κερδισμένα φάουλ, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει σαράντα βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

No words needed after that performance! #GameON pic.twitter.com/D66eLZKSCq

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 3, 2020