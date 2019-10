Euroleague: Καρφωματάρες από Παπαγιάννη και Παπαπέτρου στη Γαλλία (videos)

Εντυπωσιακά καρφώματα από τους Γιώργο Παπαγιάννη και Ιωάννη Παπαπέτρου επιφύλασσε η αποψινή δοικιμασία του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν στη Γαλλία για τη δεύτερη αγωνιστική της Euroleague.

Η πρώτη εντυπωσιακή δημιουργία του Νικ Καλάθη είχε αποδέκτη τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος κάρφωσε εντυπωσιακά στο καλάθι των Γάλλων.

Στη συνέχεια, σε έναν αιφνιδιασμό του «τριφυλλιού» ο Ιωάννης Παπαπέτρου έκανε το coast to coat και με το ένα χέρι κάρφωσε κι αυτός στο καλάθι της Βιλερμπάν για λογαριασμό των πρασίνων.

Δείτε τα βίντεο μέσα από το φακό της Εuroleague:

.@Nick_Calathes15 getting his eye in EARLY!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/hJYDogVQ26

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2019