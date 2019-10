Euroleague: Ιδανικός αυτόχειρας ο Παναθηναϊκός και ήττα από τη Βιλερμπάν (video/pics)

Για 39 λεπτά ο Παναθηναϊκός ήταν αγκαλιά με την νίκη στο «Astroballe» απέναντι στη Βιλερμπάν, όμως στο τέλος «κλότσησε» την σπουδαία ευκαιρία που του παρουσιάσθηκε να διπλασιάσει τις νίκες του στην Euroleague και υπέστη μια οδυνηρή (με τον τρόπο που εξελίχθηκε ο αγώνας) ήττα με 79-78.

Οι πράσινοι παρότι βρέθηκαν να προηγούνται στο 30΄ με 13 πόντους διαφορά (50-63), στην τελευταία περίοδο πελάγωσαν, υπέπεσαν σε πολλά λάθη στην άμυνα επιτρέποντας στη Βιλερμπάν να μειώσει και στο τελευταίο λεπτό του αγώνα να περάσει μπροστά στο σκορ πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη.

Ο Αργύρης Πεδουλάκης επέλεξε για το βασικό σχήμα τους: Καλάθη, Φριντέτ, Τόμας, Παπαπέτρου και Παπαγιάννη , μια πεντάδα που έδειξε να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον τομέα του ριμπάουντ με την Βιλερμπάν να κερδίζει πέντε επιθετικά από το πρώτο δεκάλεπτο.

Τα λάθη του Καλάθη (συμπλήρωσε τέσσερα πριν να ολοκληρωθούν έξι λεπτά) και το άσχημο ποσοστό στις βολές (ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 4/10) επέτρεψαν στην Γαλλική ομάδα να συναγωνίζεται επί ίσοις όροις τους πράσινους (22-22 στο 10΄).

Από την αρχή του αγώνα ήταν ξεκάθαρη η πρόθεση του Μίτροβιτς να «χτυπήσει» την ελληνική ομάδα κοντά στο καλάθι και σε αυτό το μοτίβο εξελίχθηκε η προσπάθεια της Βιλερμπάν (οι περισσότεροι πόντοι της προέρχονταν από το ζωγραφιστό) στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα έξι πόντων στο ημίχρονο (40-46) καθώς είχε εξαιρετικά ποσοστά σε τρίποντα (6/13) και δίποντα (κοντά στο 70%) με τους Τόμας και Φριντέτ να δημιουργούν τα μεγάλα προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Η διαφορά θα ήταν μεγαλύτερη εάν οι «πράσινοι» έδειχναν συνέπεια στο θέμα των βολών.

Ο Αργύρης Πεδουλάκης ζήτησε από τους παίκτες του μεγαλύτερη συγκέντρωση στην άμυνα, οι διάδρομοι έκλεισαν και παρά το γεγονός πως το πρόβλημα του ριμπάουντ δεν λύθηκε, μέσα από την άμυνα ο Παναθηναϊκός άρχισε να ελέγχει σταδιακά το παιχνίδι ανεβάζοντας στο 30΄ την υπέρ του διαφορά στο +13 (50-63).

What a way to finish a half!@ReseRice4 with the amazing buzzer-beater!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/NpqK80zNtR

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2019