Euroleague: «Η σεζόν μπορεί να μείνει αξέχαστη στον Παναθηναϊκό» (pic)

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο μικροσκόπιο της Euroleague, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση εστίασε στις αλλαγές που έγιναν το καλοκαίρι στο πράσινο ρόστερ, ανέλυσε την περιφέρεια και τη γραμμή ψηλών της ομάδας, στάθηκε στη σταθερή αξία του «τριφυλλιού», τον Νικ Καλάθη, ενώ κατέληξε επισημαίνοντας ότι «αν τα νέα αποκτήματα στη γραμμή των ψηλών θα παίξουν εξίσου σημαντικό ρόλο και αν ο Τζόνσον μεταφέρει τις ικανότητές του στην ευρωπαϊκή σκηνή, τότε η σεζόν μπορεί να μείνει αξέχαστη για τον Παναθηναϊκό».

Αναλυτικά το αφιέρωμα της Euroleague στον Παναθηναϊκό:

Η πρώτη από τις πολλές αλλαγές που έγιναν στον Παναθηναϊκό, ήταν στον πάγκο όπου ο Ρικ Πιτίνο αποχώρησε και την θέση του ανέλαβε, ο Αργύρης Πεδουλάκης, που την περυσινή χρονιά οδήγησε το Περιστέρι στα ημιτελικά της A1 Ανδρών και διανύει την τρίτη του περίοδο στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε με την προσθήκη του κατόχου της Euroleague και MVP του 2014, Ταϊρίς Ράις, του σπουδαίου σκόρερ Τζίμερ Φριντέτ και του έμπειρου πλέι μεικερ, Γιάννη Αθηναίου.

Ο Πεδουλάκης έφερε μαζί του από το Περιστέρι, τον δυναμικό φόργουορντ Μπεν Μπέντιλ και τρεις δυναμικούς Αμερικανούς τους Τζόνσον, Ουάιλι και Μπράουν, με τον δεύτερο να έχει αγωνιστεί για λίγο στην Euroleague, με την Γκραν Κανάρια.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η επιθετική λειτουργία, θα είναι ευθύνη του «μαέστρου» Νικ Καλάθη, που μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό και να δημιουργήσει εύκολες ευκαιρίες για σκοράρισμα στους συμπαίκτες του, με τον υπέροχο τρόπο παιχνιδιού του.

Ο Ράις που ήταν MVP του Final Four στο Μιλάνο το 2014, όταν κατέκτησε το τρόπαιο η Μακάμπι Τελ Αβίβ, θα προσφέρει και αυτός δημιουργικά, ενώ θα έχει ευθύνες και στο κομμάτι του σκοραρίσματος.

Μία ακόμα σοβαρή απειλή από το τρίποντο, θα είναι ο Τζίμερ Φριντέτ που θα κάνει ντεμπούτο στην Euroleague, μετά την πορεία του στην Κίνα με την Σανγκάη όπου είχε κατά μέσο όρο 36, πόντους. Ο έμπειρος Νίκος Παππάς επιστρέφει στην δράση, ενώ και ο Αθηναίου από τον πάγκο θα δώσει βοήθειες στον Νικ Καλάθη.

