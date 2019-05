Euroleague: Η ώρα του φάιναλ φορ έφτασε και οι τεχνικοί των φιναλίστ δίνουν το στίγμα τους (pics)

Όλα είναι έτοιμα στη Βιτόρια, για να υποδεχθεί το φάιναλ φορ της Euroleague.

Οι φιναλίστ, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενέρμπαχτσε, Αναντολού Εφές και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στην ισπανική πόλη, με την αυλαία να ανοίγει αύριο (17/5) στις 19:00 με τον τουρκικό «εμφύλιο», ανάμεσα στην Φενέρ και στην Αναντολού.

Στις 22:00 είναι προγραμματισμένο το ντέρμπι, ΤΣΣΚΑ Μόσχας-Ρεάλ Μαδρίτης, σε μία επανάληψη του περυσινού ημιτελικού που βρήκε νικήτρια την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Δημήτρης Ιτούδης και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας θέλουν εκδίκηση για τον αποκλεισμό τους στο Βελιγράδι από τους «μερένγκες». Ο Έλληνας τεχνικός απάντησε για το αν υπάρχουν μυστικά στο κρίσιμο ραντεβού με τη «Βασίλισσα»:

«Μακάρι να υπήρχαν σε αυτό το χρονικό στάδιο για να τα έχουμε εγώ και οι παίκτες μου και να μην τα αποκαλύψουμε. Πρέπει να είσαι αποφασιστικός, να παλεύεις. Όλοι έχουμε παίξει μεταξύ μας από δύο φορές αλλά αυτό είναι διαφορετικό επίπεδο. Απλά πρέπει να παίξουμε το παιχνίδι».

Ο πολυνίκης της διοργάνωσης, Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς απέφυγε τα «παχιά λόγια». Όπως κάνει άλλωστε πριν από κάθε μεγάλο ραντεβού, ο Σέρβος κράτησε χαμηλούς τόνους, αν και η ομάδα του είναι το μεγάλο φαβορί απέναντι στην Εφές:

«Δεν είμαστε σε θέση να υποσχεθούμε τίποτα. Η συγκέντρωσή μας είναι μόνο σε αυτό το παιχνίδι», ενώ παραδέχθηκε: «Δεν έχουμε τον Ντατόμε και τον Λοβέρν στα πλάνα μας. Οι Κάλινιτς και Βέσελι έχουν αρχίσει και προπονούνται με την ομάδα. Έχουν κάνει μόνο δύο προπονήσεις και δεν ξέρουμε πως θα αντιδράσουν. Θέλουν όμως πολύ να βοηθήσουν την ομάδα. Όσοι υπάρχουν θα παλέψουν».

