Euroleague: Ανέτοιμος και ασύνδετος ο Oλυμπιακός, «ναυάγησε» με Βιλερμπάν (video)

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη Euroleague.

Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν τραγική εμφάνιση στον αγώνα της πρεμιέρας απέναντι στη Βιλερμπάν κι έτσι μοιραία συνετρίβησαν την Παρασκευή με 82-63 στο «Αστρομπάλ», που είχε φορέσει τα γιορτινά του για την επιστροφή του γαλλικού συλλόγου, μετά από δέκα χρόνια στη διοργάνωση (τελευταία φορά αγωνίστηκε στην διοργάνωση την σεζόν 2009/10).

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στο παρκέ του «Αστρομπάλ» με διάθεση να ποστάρει για να εκμεταλλευτεί την υπεροχή του κοντά στο καλάθι. Ο Γιώργος Πρίντεζης ήταν αρκετά ορεξάτος και με προσωπικούς πόντους βοήθησε την ομάδα του Μπλατ να προηγηθεί με 19-12.

Στη συνέχεια ωστόσο οι Πειραιώτες παρουσίασαν μεγάλα προβλήματα στην άμυνα και, σε συνδυασμό με τις άστοχες επιλογές στην επίθεση, έδωσαν την ευκαιρία στους γηπεδούχους να ανακάμψουν.

Τρέχοντας επιμέρους σκορ 9-2 οι Γάλλοι ισοφάρισαν σε 21-21 χάρη σε γκολ-φάουλ του Τέιλορ, ωστόσο ο Σπανούλης ευστοχώντας σε buzzer beater τρίποντο, διαμόρφωσε το 24-21 υπέρ του Ολυμπιακού στο πρώτο΄δεκάλεπτο.

New season, same Spanoulis 🤷‍♂️

knocking down shots at the buzzer, usual!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/7MkskgCxCQ

— EuroLeague (@EuroLeague) October 4, 2019