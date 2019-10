Euroleague: Αδιόρθωτος ο Παναθηναϊκός, πάλι μοιραίος ο Καλάθης! (video/pic)

Mε το Nικ Καλάθη να αποδεικνύεται και πάλι μοιραίος, μετά το Αστρομπάλ, ο Παναθηναϊκός υπέστη την Πέμπτη τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του (78-79) στη Euroleague.

Ο διεθνής άσος ήταν ο καλύτερος καλαθοσφαιριστής (23π.) του «τριφυλλιού» απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, ωστόσο αστόχησε στην τελευταία επίθεση του αγώνα, με αποτέλεσμα οι Ιταλοί να φύγουν με το ροζ φύλλο αγώνα από το κλειστό των ΟΑΚΑ.

Η ομάδα του Ετόρε Μεσίνα τελείωσε τον αγώνα με ποσοστό ευστοχίας 54% από το τρίποντο (14/26) έχοντας σε πολύ καλή μέρα τους Σκόλα (17π.), Ρολ (16π.) και Μίτσοβ (18π.).

Πάλεψε φιλότιμα για τους πράσινους ο καταπληκτικός Τζέικομπ Ουάιλι (17π. με 7 ριμπ.) κι ο Νικ Καλάθης (23π.) όμως αυτό δεν αποδείχθηκε αρκετό.

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2019