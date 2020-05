Ετοιμος για τον ΑΟ Μυκόνου μετά τη Μπαρτσελόνα ο Ντιλέινι

Ευδιάθετος και έτοιμος για το επόμενο βήμα της καριέρας του δείχνει ο Μάλκολμ Ντιλέινι. Ο Αμερικανός γκαρντ που πρόσφατα έμεινε ελεύθερος από τη Μπαρτσελόνα άνοιξε διάλογο με φίλους του μπάσκετ στο twitter.

Ένας από αυτούς τον ρώτησε για τον Ολυμπιακό με τον Ντιλέινι να είναι αρνητικός, ενώ όταν ένας άλλος έριξε με περιπαικτική διάθεση στο τραπέζι την ομάδα της Μυκόνου (!) η απάντηση του ήταν καταφατική:«Yes».

Ο ΑΟ Μυκόνου μάλιστα δεν έχασε την ευκαιρία και έσπευσε να εκμεταλλευτεί την απάντηση του 31χρονου άσου κάνοντας την σχετική πλακίτσα στο twitter με μια σχετική ανάρτηση καλωσορίζοντας τον Ντιλέινι. Μεταγραφικά σενάρια πάντως τον θέλουν να βρίσκεται στην «αγκαλιά» της Αρμάνι Μιλάνο.

Δείτε το καλωσόριμα του ΑΟ Μυκόνου στον Μάλκολμ Ντιλέινι:

We dont have ceiling.

Welcome Malcolm.

Especially this August free space to shoot. pic.twitter.com/XmikymZWxF

— AO_MYKONOY_BC (@aom_bc) May 16, 2020