Έτοιμα τα δύο χιλιάδες ομοιώματα φιλάθλων της Γκλάντμπαχ – ΦΩΤΟ

H Bundesliga θα γίνει εκτός απροόπτου το πρώτο πανευρωπαϊκά πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει μετά την διακοπή που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού. Ανεπίσημες πληροφορίες αναφέρουν πως αυτό θα συμβεί στις 9 Μαΐου ενώ τελευταία υπάρχουν δημοσιεύματα που τοποθετούν την επανέναρξη μια εβδομάδα αργότερα.

Την ίδια στιγμή, οι ομάδες έχουν ξεκινήσει προπονήσεις εδώ και μέρες ενώ τα σταφ των συλλόγων επίσης προετοιμάζονται για τη νέα τάξη πραγμάτων που θα αντιμετωπίσουν καθώς τα εναπομείναντα παιχνίδια θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία φιλάθλων.

Είναι ήδη γνωστό πως οι οπαδοί της Γκλάντμπαχ, αποφάσισαν να μην αφήσουν κενές τις θέσεις του γηπέδου τους. Το «Borussia Park» θα γεμίσει από ομοιώματα φίλων της ομάδας ώστε οι ποδοσφαιριστές να έχουν μια αίσθηση έστω παρουσίας του κοινού. Ήδη έχουν τοποθετηθεί δύο χιλιάδες από αυτά (κατασκευασμένα από χαρτόνι)και θα τοποθετηθούν το επόμενο διάστημα ακόμη έξι.

Σε ότι αφορά την προετοιμασία της Bundesliga για την επανέναρξη έγινε γνωστό πως οι 1.100 ποδοσφαιριστές θα περάσουν από τεστ για τον κορωνοϊό. Στο γήπεδο θα επιτρέπεται η παρουσία 322 μόλις ανθρώπων, (ποδοσφαιριστές, συνοδοί, διαιτητές διαιτητών, των δημοσιογράφοι, τηλεοπτικά συνεργεία, ασφάλεια κλπ). Οι χειραψίες και οι ομάδες φωτογραφίες πριν από τα ματς θα απαγορεύονται. Όποιο εισέρχονται στο γήπεδο θα θερμομετρούνται.

8,000 cut-outs ordered and counting! 👥

The players and staff have even joined in our ‘Stay home. Be in the stands’ campaign, taking their place next to fans in BORUSSIA-PARK for games behind closed doors 🐎💚

Read more 👉 https://t.co/l5ZPn6VUuW#DieFohlen pic.twitter.com/hXhSTQBTri

— Gladbach (@borussia_en) April 24, 2020