Εθνική Κύπρου: Όταν ο Φλώρος Νικολάου πάγωσε με απίθανη γκολάρα τους Σκωτσέζους στο «Χάμπτνεν Παρκ» (video)

Κλοτσοσκούφι για αρκετές δεκαετίες και έχοντας ελάχιστες στο ενεργητικό της επιτυχείς παρουσίες η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Κύπρου θα επιδιώξει να πιστοποιήσει στα προκριματικά του Euro 2020 την αλλαγή σελίδας σε αγωνιστικό και ψυχολογικό επίπεδο.

Εξάλλου, οι διπλές εκτός έδρας δοκιμασίες με Σκωτία και Ρωσία στις 8 και 11 Ιουνίου, για την τρίτη και τέταρτη αγωνιστική του ένατου προκριματικού ομίλου θα αποτελέσουν το πιο αξιόπιστο δείγμα της δυναμικής και της προοπτικής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, που θα χρειαστεί δεδομένα να φανερώσει ένα καλύτερο πρόσωπο απ’ ό,τι στις προηγούμενες υποχρεώσεις του.

Με το χρόνο πλέον να μετράει αντίστροφα για το κρίσιμο ραντεβού στο «Χάμπτνεν Παρκ» της Γλασκώβης η εθνική ομάδα ετοιμάζεται για ένα ακόμα απαιτητικό παιχνίδι, δίχως να στερείται χειροπιαστών κινήτρων, καθώς θα επιχειρήσει να «ξορκίσει» την εφιαλτική- προϊστορία που την βαραίνει διαχρονικά απέναντι στους Σκωτσέζους (σ.σ μετράει πέντε ισάριθμες ήττες).

Το παθητικό των είκοσι τερμάτων και οι πέντες διαδοχικές ήττες αποτελεί μια (προβληματική) πραγματικότητα για το εθνικό μας συγκρότημα, που ουδέποτε μπόρεσε να διαγράψει τις εφιαλτικές προϊστορίες του απέναντι σε υπέρτερα ποιοτικά αντιπάλους.

Ένα ακόμη ενδεικτικό στοιχείο, κοιτάζοντας την ιστορία των αναμετρήσεων ανάμεσα στις δυο εθνικές ομάδες, είναι πως μόλις μια φορά κατόρθωσε η Κύπρος να σκοράρει σε σκωτσέζικο έδαφος, με αυτή μάλιστα να καταγράφεται στο μακρινό 1989.

Our last match against Cyprus at Hampden was also a 2-1 win back in 1989.

