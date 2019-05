Εθνική Ιταλίας: Με Κουαλιαρέλα αλλά χωρίς Ντοναρούμα στο καθοριστικό ραντεβού με Ελλάδα (αποστολή)

Με τα αναμενόμενα πρόσωπα και χωρίς εκπλήξεις κοινοποιήθηκε η αποστολή της εθνικής Ιταλίας από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ρομπέρτο Μαντσίνι για τις δύο αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Euro 2020 με την Ελλάδα (8/6) και τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη (11/6).

Ο ομοσπονδιακός «εκλέκτορας» της «σκουάντρα ατζούρα» κάλεσε τριάντα τρεις συνολικά ποδοσφαιριστές στην αποστολή, απ’ την οποία απουσιάζει λόγω τραυματισμού μόνο ο βασικός τερματοφύλακας Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

Στην αποστολή, πάντως, ο έμπειρος προπονητής συμπεριέλαβε και τον 36χρονο πρώτο σκόρερ της Serie A με τη Σαμπντόρια Φάμπιο Κουαλιαρέλα.

Αναλυτικά η αποστολή της εθνικής Ιταλίας: Κράνιο, Γκολίνι, Μιράντε, Σιρίγκου, Ακέρμπι, Μπιράγκι, Μπονούτσι, Κιελίνι, Ντε Σίλιο, Έμερσον, Φλορέντσι, Ίτσο, Μαντσίνι, Ρομανιόλι, Σπινατσόλα, Μπαρέλα, Μπερναντέσκι, Κριστάντε, Ζορζίνιο, Πελεγκρίνι, Σένσι, Βεράτι, Ζανιόλο, Μπελότι, Κιέζα, Ελ Σααράουϊ, Γκρίφο, Ιμόμπιλε, Ινσίνιε, Κεν, Παβολέτι, Πολιτάνο, Κουαλιαρέλα.

Δείτε την αποστολή της «σκουάντρα ατζούρα» όπως ανακοινώθηκε από την ομοσπονδία της χώρας:

#Azzurri 🇮🇹

The #Italy 💙 squad named by Roberto #Mancini for the European Championship qualifiers against #Greece 🇬🇷 and #Bosnia and Herzegovina 🇧🇦#VivoAzzurro #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/1TeUASvDYF

— Italy (@azzurri) May 27, 2019