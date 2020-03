«Εσβησε» στα 38 του ο πιο πιστός Άγγλος οπαδός

Συνολικά, συμπλήρωσε 1.076 διαδοχικά παχνίδια, με τον σύλλογο του νοτιανατολικού Λονδίνου να τον τιμάει, όταν έφτασε τα χίλια σερί ματς. Δυστυχώς, δεν θα δει άλλον από κοντά, αφού απεβίωσε εξαιτίας του ιού Covid-19, μόλις στα 38 του χρόνια.

We are truly devastated to hear of the passing of one of Charlton’s most dedicated, loyal and popular supporters, Seb Lewis, at the age of just 38. #cafc pic.twitter.com/KNacd5qEBy

