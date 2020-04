«Έσβησε» από κορωνοϊό οπαδός που είχε γλιτώσει στο Χίλσμπορο

Νικημένος από τον κορωνοϊό «έφυγε» ο οπαδός της Λίβερπουλ, σε μια από τις πιο λυπηρές και γνωστές φωτογραφίες που είχαν δημοσιευθεί στα Μέσα για το ρεπορτάζ της «μαύρης» 15ης Απρίλη του 1989 στο Χίλσμπορο…

Ο Ντέιβ Ρόλαντ, ήταν παρών στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας στην αποφράδα ημέρα που 96 οπαδοί των «κόκκινων» έχασαν τη ζωή τους από τον υπερβολικό κόσμο που είχε βρεθεί στις εξέδρες του γηπέδου του Σέφιλντ.

Εκείνη την τραγωδία, ο Ρόλαντ την είχε βιώσει δια ζώσης, είχε γλιτώσει, αλλά όσα είχαν δει τα μάτια του ήταν τέτοια που τον «γονάτισαν»…

Ένας φωτογράφος τον είχε απαθανατίσει να κλαίει στην μοιραία εξέδρα και αυτή η φωτογραφία κυκλοφόρησε παντού, «φορέθηκε» σε κάθε ρεπορτάζ για τη μαύρη κηλίδα στην ιστορία της Λίβερπουλ.

Αυτός ο οπαδός, «έφυγε» μέσα στην εβδομάδα, όντας ένα από τα θύματα της πανδημίας…

The man in this photo is called Dave Roland. This photo was taken in the aftermath of the Hillsborough disaster. Sadly, this week Dave passed away with CoronaVirus.

Rest in peace Dave, You’ll Never Walk Alone. #JFT96 ❤️ pic.twitter.com/q8eef9JAbE

