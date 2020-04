Έσπασε τον κουμπαρά του για να αγοράσει η Λιντς τον Ουάιτ – ΦΩΤΟ

Κάθε μικρό παιδί μαζεύει χρήματα για να πάρει ένα παιχνίδι, ένα ποδήλατο, μία μπάλα. Όχι όμως ο Ντάνιελ Έιτον ο οποίος με τα χρήματα που είχε μαζέψει θέλησε να πληρώσει την Μπράιτον για να κρατήσει τον αγαπημένο του πoδοσφαιριστή στη Λιντς Γιουνάιτεντ.

Ο λόγος για τον Μπεν Ουάιτ, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός από την Μπράιτον. Εντάξει δεν φτάνουν για να καλύψει όλο το συμβόλαιο αλλά είναι μία αρχή.

Ο πεντάχρονος φίλαθλος της Λιντς έστειλε ένα γράμμα στον εκτελεστικό διευθυντή της Μπράιτον, Πολ Μπράρμπερ, ζητώντας αν είναι δυνατόν να αφήσει την ομάδα του να αγοράσει τον Μπεν Ουάιτ στο τέλος της χρονιά. «Μέτρησα όλα τα χρήματα που είχε στο γουρουνάκι μου και έχω 15.07 λίρες αν αυτό βοηθάει», έγραψε ο μικρός φίλαθλος της Λιντς.

Ο Πολ Μπάρμερ του απάντησε: «Είναι πολύ καλό εκ μέρους σου να προσφέρεις όλα τα χρήματα σου για να βοηθήσεις την ομάδα σου και σίγουρα έχεις και εξαιρετικό μάτι για τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή, ίσως σκάουτερ να είναι η μελλοντική σου δουλειά. Θα δώσουμε στην γλυκιά προσφορά σου, την προσοχή που της αξίζει αλλά ξέρω ότι ο προπονητής μας Γκράχαμ Πότερ και ο τεχνικός διευθυντής μας, Νταν Άσγουερθ, θεωρούν ότι ο Νταν είναι ένα σημαντικό κομμάτι για το μέλλον της ομάδας και φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να τον πουλήσουμε στη Λιντς Γιουνάιτεντ αυτή την στιγμή».

Αλλά ίσως υπάρχει ελπίδα για τον μικρός Μπεν. Ο ιδιοκτήτης της Λιντς, Αντρέα Ραντριτζάνι με tweet πήρε θέση στο θέμα γράφοντας: «Θα ισοφαρίσουμε την πρόταση για τον Μπεν και θα επιστρέψουμε στον κ. Μπάρμερ».

💙 Thanks to young @LUFC fan Daniel who recently wrote to us regarding @ben6white. 👏

We’ve replied accordingly 👇#BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/lFpxMQWo1w

— Brighton & Hove Albion (at 🏡) (@OfficialBHAFC) April 18, 2020