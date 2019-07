Επιτέλους και μια μεγάλη μεταγραφή για την Τότεναμ! Ανακοίνωσε Ντομπελέ με ποσό ρεκόρ (video/pic)

Ποδοσφαιριστής της Τότεναμ είναι και επίσημα ο Τανγκί Ντομπελέ.

Όπως ανακοίνωσαν τα «σπιρούνια», ο Γάλλος εγκαταλείπει τη Λιόν μετά από δυο χρόνια παρουσίας για να μετακομίσει στο Λονδίνο, με τον ίδιο να βάζει την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο με πλούσιες απολαβές.

Μάλιστα, ο 22χρονος μέσος αποτελεί πλέον την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, ο οποίος αποφάσισε να ξοδέψει χοντρά μετά από 517 ημέρες πλήρης αποχής από το μεταγραφικό παζάρι.

✍️ We are delighted to announce the signing of Tanguy Ndombele from Olympique Lyonnais.

🇫🇷 The France international central midfielder has signed a contract with the Club until 2025.#WelcomeTanguy ⚪️ #COYS pic.twitter.com/5GhqGi1q5g

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 2, 2019