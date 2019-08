Έπιασε κορυφή η Λίβερπουλ, ασυγκράτητα έξαλλος με τον Σαλάχ ο Μανέ (video/pics)

Την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια της Premier League πέτυχε η Λίβερπουλ.

Οι «κόκκινοι» επικράτησαν 3-0 της Μπέρνλι στο «Τερφ Μουρ», στο τελευταίο σημερινό παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος, και πανηγύρισαν το «4 στα 4», με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν τη μοναξιά της κορυφής. Μάλιστα, η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έφτασε τις 13 διαδοχικές νίκες στην Premier League, κάτι που συνιστά ρεκόρ στην ιστορία της.

Μπορεί για ένα μισάωρο οι «κόκκινοι» να δυσκολεύτηκαν, αλλά από τη στιγμή που άνοιξαν λογαριασμό, τα πάντα πήραν τον δρόμο τους. Στο 33ο λεπτό ο Άρνολντ έκανε μία σέντρα, η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Γουντ και κατέληξε στα δίχτυα.

Τέσσερα λεπτά μετά ο Φιρμίνο πίεσε σωστά, εκμεταλλεύτηκε το λάθος των γηπεδούχων, έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Μανέ και εκείνος με υποδειγματικό πλασέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ. Η Λίβερπουλ, όσο περνούσε ο χρόνος, προτιμούσε να μην σπαταλήσει δυνάμεις αλλά ευτύχησε να κλειδώσει τη νίκη στο 80ο λεπτό με σκόρερ τον Φιρμίνο με ωραίο σουτ μετά από πάσα του Σαλάχ.

Το μελανό σημείο για τους «κόκκινους» ήταν τα όσα συνέβησαν λίγο μετά. Ο Αιγύπτιος χωρίς λόγο σε μία φάση δεν έδωσε την μπάλα στον Μανέ και ο τελευταίος λίγο μετά έγινε αλλαγή. Εκεί έβγαλε τον εκνευρισμό του για τη συγκεκριμένη φάση ξεσπώντας. Η κάμερα τον έπιασε και τα social media πήραν αμέσως φωτιά.

We need to release Mane on Zouma tbh, this anger can’t waste #BURLIV #CHESHU pic.twitter.com/8nGJkYnRIz

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Premier League:

Σάββατο, 31 Αυγούστου

Σαουθάμπτον- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1 (58′ Βέστεργκαρντ-10′ Τζέιμς)

Τσέλσι- Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 2-2

Κρίσταλ Πάλας- Άστον Βίλα 1-0 (73’ Αγιού)

Λέστερ – Μπόρνμουθ 3-1 (12’, 73’ Βάρντι, 41’ Τίλεμανς – 15’ Γουίλσον)

Μάντσεστερ Σίτι- Μπράιτον 4-0 (2’ Ντε Μπρούινε, 42’, 55’ Αγουέρο, 79’ Μπερνάρντο Σίλβα)

Νιούκαστλ – Γουότφορντ 1-1 (41’ Σαρ – 2’ Χιουζ)

Γουέστ Χαμ- Νόριτς 2-0 (24’ Αλέ, 56’ Γιαρμολένκο)

Μπέρνλι- Λίβερπουλ (33΄ αυτ. Γουντ, 37΄ Μανέ, 80΄ Φιρμίνο)

Κυριακή, 1η Σεπτεμβρίου

Έβερτον – Γουλβς (16:00)

Άρσεναλ – Τότεναμ (18:30)

FULL-TIME Burnley 0-3 Liverpool

Jurgen Klopp’s side maintain their perfect start to the #PL season, with Sadio Mane and Roberto Firmino adding to Chris Wood’s own goal#BURLIV pic.twitter.com/butC7R7V9U

— Premier League (@premierleague) August 31, 2019