Eπέλεξε τη Ferrari για κάτι ξεχωριστό ο Σάινθ – ΒΙΝΤΕΟ

«Ψάχνουν να βρουν έναν άντρα που εργάζεται σκληρά, ο οποίος θα πάει στην Ιταλία, θα περάσει πολύ χρόνο στο Maranello, όπως κι εγώ πέρασα πολύ χρόνο στο McLaren. Και θα προσπαθήσω να χτίσω κάτι ξεχωριστό με τη Ferrari, καθώς προσπάθησα να φτιάξω κάτι ξεχωριστό στο McLaren».

Τα λόγια ανήκουν στον Κάρλος Σάινθ, ο οποίος μιλά για την επόμενη ομάδα του, σε μια συνέντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα της Formula 1. Ο Ισπανός, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Σεμπάστιαν Φέτελ το 2021, τόνισε ότι θέλει να κάνω το καλύτερο δυνατό με τη McLaren αυτή τη σεζόν.

«Θέλω να αφήσω τη McLaren με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα κάνω το καλύτερό μου φέτος με τον ίδιο τρόπο που έδινα τον καλύτερο εαυτό μου πέρυσι», διαβεβαίωσε.

Ο Σάινθ δήλωσε, επίσης, ότι έχει μεγάλο κίνητρο, μιλώντας για το μέλλον του στο Maranello, χωρίς ωστόσο να κρύψει τους συναισθηματικούς δεσμούς του με τη νυν ομάδα του. «Όταν είμαι στη Ferrari τον επόμενο χρόνο, τίποτα δεν θα με κάνει πιο ευτυχισμένο από το να βλέπω τη McLaren στο κορυφαίο βήμα του βάθρου», κατέληξε.

