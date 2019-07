Έπεισε τους πάντες και πήρε μόνιμη θέση στη Λέστερ με ποσό-ρεκόρ ο Τίλεμανς (pics)

Πoδοσφαιριστής της Λέστερ με κάθε επισημότητα είναι από τη Δευτέρα (8/7) ο Γιούρι Τίλεμανς.

Ο 22χρονος Βέλγος μέσος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τις «αλεπούδες», οι οποίοι πραγματοποιούν την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία τους καταβάλλοντας στη Μονακό το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων λιρών.

Ο Τίλεμανς αγωνίστηκε ως δανεικός με τη φανέλα της Λέστερ στο δεύτερο μισό της περασμένης αγωνιστικής περιόδου και έπεισε τους ανθρώπους του συλλόγου με τις δεκατρείς εμφανίσεις και τα τρία τέρματα που πέτυχε στο πρωτάθλημα της Premier League.

Youri Tielemans on his return to Leicester 💬 pic.twitter.com/VOyxvuDiDN

— Leicester City (@LCFC) July 8, 2019